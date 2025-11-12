Профсоюзы Молдовы просят кабмин повысить минимальную зарплату до 8050 леев

Профсоюзы также отмечают, что намеченное правительством постепенное повышение минимальной зарплаты до 10 тысяч леев в 2028 году происходит слишком медленно. Так, в 2025 году повышение составило всего 500 леев. Конфедерация также подчеркивает, что Молдова как страна-кандидат на вступление в Европейский союз должна соблюдать положения Директивы ЕС 2022/2041 о достойных минимальных зарплатах, которая рекомендует, чтобы минимальная зарплата составляла не менее 50% от средней брутто-зарплаты или 60% от медианной брутто-зарплаты.