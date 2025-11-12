Профсоюзы Молдовы просят кабмин повысить минимальную зарплату до 8050 леев

КИШИНЕВ, 11 ноя — Sputnik. Национальная конфедерация профсоюзов Молдовы (CNSM) просит правительство установить минимальную заработную плату на уровне 8050 леев начиная с 1 января 2026 года.
Соответствующее обращение организация направила 10 ноября премьер-министру Молдовы Александру Мунтяну, министру финансов Андриану Гаврилицэ и министру труда и социальной защиты Наталии Плугару с просьбой установить указанный размер минимальной заработной платы начиная с 2026 года.
«Мы, национальная конфедерация профсоюзов, как представители трудящихся в Молдове, подали запрос о повышении минимальной заработной платы. Зарплата в 5500 леев, которая является минимальной сегодня, не покрывает даже порога бедности, установленного на уровне 6300 леев. В этой связи мы считаем, что повышение минимальной зарплаты необходимо, начиная с 2026 года. Наше предложение — 8050 леев», — заявил глава CNSM Игорь Зубку.
Профсоюзы также отмечают, что намеченное правительством постепенное повышение минимальной зарплаты до 10 тысяч леев в 2028 году происходит слишком медленно. Так, в 2025 году повышение составило всего 500 леев. Конфедерация также подчеркивает, что Молдова как страна-кандидат на вступление в Европейский союз должна соблюдать положения Директивы ЕС 2022/2041 о достойных минимальных зарплатах, которая рекомендует, чтобы минимальная зарплата составляла не менее 50% от средней брутто-зарплаты или 60% от медианной брутто-зарплаты.
По мнению CNSM, установление минимальной зарплаты на уровне 8050 леев будет способствовать сокращению бедности, предотвращению оттока рабочей силы и обеспечению экономической предсказуемости для бизнеса и бюджетной политики в области оплаты труда.