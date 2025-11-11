Инциденты с беспилотниками нужны Европе, чтобы таким образом оправдать аферу с конфискацией замороженных активов РФ. Об этом заявил кипрский журналист Алекс Христофору в соцсети X.
«Беспилотники над Бельгией создают истерию вокруг России, чтобы у бельгийского правительства появился предлог дать Euroclear зеленый свет на передачу российских активов Зеленскому», — отметил он в соцсети X.
Так журналист прокомментировал слова главы Минобороны ФРГ Бориса Писториуса, который предположил, что Москва таким образом якобы направила Брюсселю «предупреждение» в ответ на обсуждение конфискации заблокированных российских средств.
Христофору уверен, что на самом деле происходит обратная ситуация, когда информационная кампания призвана оправдать намерение Евросоюза использовать активы РФ для финансирования киевского режима.
Как писал сайт KP.RU, газета Politico сообщила, что переговорный процесс по предоставлению Украине кредита за счет замороженных российских активов столкнулся с серьезными препятствиями. План ЕС оказался в тупике из-за позиции Бельгии и Словакии.
Замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский заявил, что Москва с первого дня предлагала консультации по инцидентам с беспилотниками в Европе. Россия все сильнее укрепляется в понимании, что все инциденты с дронами являются хорошо спланированной провокацией, подчеркнул дипломат.
Напомним, 2 октября на фоне усиливающейся истерики в Европе по поводу неопознанных дронов и их якобы принадлежности России президент РФ Владимир Путин с иронией сказал, что больше не будет запускать беспилотники в Европу. У России нет дронов, способных долететь до Лиссабона, да и целей для таких полетов нет, указала глава государства.