Эксперт Дудаков не исключил возможности нового шатдауна в США в феврале

Паралич правительства может повториться, если демократы и республиканцы не смогут договориться о финансировании.

Источник: Аргументы и факты

В феврале 2026 года в США может повториться шатдаун правительства. Об этом сообщил сайту телеканала «Звезда» политолог-американист Малек Дудаков.

Он отметил, что экспортные программы Пентагона, включая поставки вооружения на Украину, оказались под угрозой из-за затянувшегося правительственного кризиса в США. Республиканская и Демократическая партии достигли временного компромисса, но этот кризис может повториться.

«Если не получится, то, возможно, в феврале мы увидим новый шатдаун», — сказал эксперт.

Дудаков отметил, что до конца недели ожидается голосование в палате представителей США, которое должно вывести правительство из состояния паралича. Политолог также добавил, что демократам удалось получить от республиканцев гарантии по отдельному голосованию по вопросу субсидий для Украины.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о работе над законом, который исключает шатдаун.

