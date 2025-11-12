Делегация сената Румынии находится с визитом в Кишиневе

КИШИНЕВ, 11 ноя — Sputnik. В Кишинев прибыла делегация комиссии по обороне, общественному порядку и национальной безопасности сената Румынии. Как сообщила пресс-служба парламента, румынские сенаторы будут находиться в Молдове с 11 по 13 ноября. Делегацию возглавляет сенатор Николета Паулюк, председатель комиссии.
Известно, что парламентарии из соседней страны намерены провести встречи с руководством Молдовы: президентом Майей Санду, спикером парламента Игорем Гросу и премьер-министром Александром Мунтяну. В парламенте у иностранных гостей также запланированы беседы с вице-спикером, председателем комиссии по внешней политике Дойной Герман и депутатами парламентской группы дружбы с Румынией во главе с Вероникой Рошкой.
Кроме этого, в Кишиневе состоится совместное заседание комиссий по национальной безопасности, обороне и общественному порядку парламента Молдовы и сената Румынии.
В правительстве делегация сената Румынии также встретится с главой МИД вице-премьером Михаилом Попшоем, министром обороны Анатолием Носатым, министром внутренних дел Даниеллой Мисаил-Никитин и главой Центра стратегических коммуникаций и противодействия дезинформации Анной Ревенко.