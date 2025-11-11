Совбез: Сергей Шойгу во главе делегации прибыл в Оман

Как писал сайт KP.RU, в сентябре Сергей Шойгу посетил с рабочим визитом Ирак. В столице страны Багдаде у него были запланированы переговоры с высшим военным и политическим руководством Ирака. Подчеркивалось, что на встречах планировалось подтвердить готовность российской стороны к укреплению сотрудничества в сфере безопасности.