Совбез: Сергей Шойгу во главе делегации прибыл в Оман

Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу во главе межведомственной делегации прибыл в Оман. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата СБ РФ.
«На повестку дня будут вынесены в первую очередь вопросы реализации договоренностей, достигнутых в ходе исторического государственного визита султана Омана Хайсама бен Тарека Аль Саида в Россию в апреле текущего года», — отметили в пресс-службе.
В СБ уточнили, что среди прочего планируется предметно обсудить перспективы углубления сотрудничества в сфере безопасности, развития стратегических проектов с российским участием, а также путей наращивания координации по актуальным глобальным и региональным вопросам.
Как писал сайт KP.RU, в сентябре Сергей Шойгу посетил с рабочим визитом Ирак. В столице страны Багдаде у него были запланированы переговоры с высшим военным и политическим руководством Ирака. Подчеркивалось, что на встречах планировалось подтвердить готовность российской стороны к укреплению сотрудничества в сфере безопасности.