Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Совбез: Сергей Шойгу во главе делегации прибыл в Оман

Шойгу обсудит с руководством Омана сотрудничество в сфере безопасности.

Источник: Комсомольская правда

Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу во главе межведомственной делегации прибыл в Оман. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата СБ РФ.

«На повестку дня будут вынесены в первую очередь вопросы реализации договоренностей, достигнутых в ходе исторического государственного визита султана Омана Хайсама бен Тарека Аль Саида в Россию в апреле текущего года», — отметили в пресс-службе.

В СБ уточнили, что среди прочего планируется предметно обсудить перспективы углубления сотрудничества в сфере безопасности, развития стратегических проектов с российским участием, а также путей наращивания координации по актуальным глобальным и региональным вопросам.

Как писал сайт KP.RU, в сентябре Сергей Шойгу посетил с рабочим визитом Ирак. В столице страны Багдаде у него были запланированы переговоры с высшим военным и политическим руководством Ирака. Подчеркивалось, что на встречах планировалось подтвердить готовность российской стороны к укреплению сотрудничества в сфере безопасности.

Узнать больше по теме
Сергей Шойгу: биография, фото и личная жизнь секретаря Совета безопасности
Сергей Шойгу считается одним из главных «политических долгожителей» российского правительства. На протяжении трех десятилетий он возглавлял ключевые ведомства при всех президентах постсоветской России. Биография чиновника — в материале.
Читать дальше