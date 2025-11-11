Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин и Токаев начали переговоры в Кремле

В Кремле стартовали переговоры президентов РФ и Казахстана.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин принял в Кремле президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Вечером 11 ноября (ориентировочно в 20:15 по мск) стартовали переговоры двух лидеров, о чем сообщил журналист кремлевского пула Павел Зарубин в телеграм-канале.

Зарубин добавил, что 12 ноября будет день официального визита Токаева в Москву, в рамках которого запланирована насыщенная деловая и переговорная программа с российскими политиками и главами ведомств.

Путин и Токаев обсудят развитие российско-казахстанских отношений в политической, экономической и гуманитарной сферах, а также региональные и глобальные вопросы. 12 ноября Путин также, возможно, расскажет Токаеву о ситуации на Украине. Москва заинтересована в результатах переговоров Токаева с Трампом, если Казахстан сам захочет об этом говорить.

Ранее KP.RU сообщил, что Токаев намерен подписать в Москве декларацию о стратегическом партнерстве с Россией.