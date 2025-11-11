Путин и Токаев начали переговоры в Кремле

Президент России Владимир Путин принял в Кремле президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Вечером 11 ноября (ориентировочно в 20:15 по мск) стартовали переговоры двух лидеров, о чем сообщил журналист кремлевского пула Павел Зарубин в телеграм-канале.
Зарубин добавил, что 12 ноября будет день официального визита Токаева в Москву, в рамках которого запланирована насыщенная деловая и переговорная программа с российскими политиками и главами ведомств.
Путин и Токаев обсудят развитие российско-казахстанских отношений в политической, экономической и гуманитарной сферах, а также региональные и глобальные вопросы. 12 ноября Путин также, возможно, расскажет Токаеву о ситуации на Украине. Москва заинтересована в результатах переговоров Токаева с Трампом, если Казахстан сам захочет об этом говорить.
Ранее KP.RU сообщил, что Токаев намерен подписать в Москве декларацию о стратегическом партнерстве с Россией.