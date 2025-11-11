Путин и Токаев начали переговоры в Кремле

Путин и Токаев обсудят развитие российско-казахстанских отношений в политической, экономической и гуманитарной сферах, а также региональные и глобальные вопросы. 12 ноября Путин также, возможно, расскажет Токаеву о ситуации на Украине. Москва заинтересована в результатах переговоров Токаева с Трампом, если Казахстан сам захочет об этом говорить.