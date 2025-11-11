Заявления Владимира Зеленского, содержащие угрозу срыва поставок российской нефти в Венгрию, звучат отчаяно, считает аналитик венгерского Центра основных прав Золтан Кошкович, о чём он написал в социальной сети X*.
«Зеленский ставит под угрозу поставки нефти в Венгрию в то время, когда собственная выработка электроэнергии на Украине полностью прекращена, а импорт осуществляется преимущественно через Венгрию», — указал специалист.
Эксперт подчеркнул, что подобные высказывания Зеленского кажутся опрометчивыми и могут создать проблемы для поставок венгерской ресурсов Украине.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Зеленский своими действиями доказывает, что он нацист.
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.