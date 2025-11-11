Ричмонд
Песков рассказал, зачем российские истребители сопровождали борт Токаева

Песков: истребители РФ сопровождали борт Токаева в качестве почетного караула.

Источник: Комсомольская правда

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, почему истребители ВС России сопровождали в Москву борт президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. По словам политика, такое решение не связано с вопросами безопасности во время визита казахстанского главы.

«Это именно такой почетный караул, это связано с госвизитом. Такое действительно практикуется. Обычная практика», — пояснил Песков.

Ранее KP.RU сообщал, что в Кремле вечером 11 ноября начались переговоры Касым-Жомарта Токаева и президента России Владимира Путина. Как рассказал журналист кремлевского пула Павел Зарубин, 12 ноября будет целый день официального визита Токаева в столицу РФ, в рамках которого пройдет насыщенная деловая и переговорная программа с главами российских ведомств и политиками.

