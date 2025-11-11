Токаев прибыл в Москву для встречи с Путиным

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приехал в Кремль для встречи с лидером РФ Владимиром Путиным.
Президент России поблагодарил Токаева за то, что он нашёл время и приехал в Москву с официальным визитом. Он отметил, что главы двух государств находятся в постоянном контакте.
«Сегодня у нас будет возможность в неформальной обстановке посидеть, поговорить по всем вопросам, которые представляют особый интерес. Ну, а завтра вместе с коллегами уже мы пройдёмся по всей повестке для наших двухсторонних отношений», — рассказал Путин.
В свою очередь, президент Казахстана поблагодарил российского коллегу за тёплый приём.
«Я действительно тоже рад вас видеть и хотел бы, прежде всего, выразить сердечную благодарность за исключительно теплый прием буквально с первых минут в Москве, на этой священной земле», — заявил Токаев.
Ранее пресс-секретарь лидера Казахстана Руслан Желдибай сообщал, что Путин и Токаев 11 ноября проведут неформальную встречу. 12 ноября после официальной церемонии встречи в Кремле Токаев проведет переговоры с российским президентом в узком и расширенном составах. Также президент Казахстана выступит на Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России.