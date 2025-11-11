Токаев прибыл в Москву для встречи с Путиным

«Сегодня у нас будет возможность в неформальной обстановке посидеть, поговорить по всем вопросам, которые представляют особый интерес. Ну, а завтра вместе с коллегами уже мы пройдёмся по всей повестке для наших двухсторонних отношений», — рассказал Путин.