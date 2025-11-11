Глава Генштаба Франции повторил предостережение о столкновении с Россией

Отвечая на вопрос, на чем именно основаны такие прогнозы, Фабьен сказал: «Накопленные данные разведки. Эту оценку широко разделяют наши близкие союзники. Глава немецкой разведки совсем недавно высказался: восприятие Германии такое же, как и наше; то же самое и у Великобритании. Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США также крайне обеспокоен Россией и ее тесными связями с Ираном, Китаем и Северной Кореей».