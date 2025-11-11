Путин встретил Токаева в Кремле

Напомним, что Касым-Жомарт Токаев будет в России с государственным визитом с 11 по 12 ноября по личному приглашению Владимира Путина. А седьмого ноября в Белом доме состоялась встреча президента США с лидерами пяти стран Центральной Азии, в числе которых был и глава Казахстана.