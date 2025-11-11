Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин встретил Токаева в Кремле

Президент России Владимир Путин начал встречу с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в столице. Об этом сообщает корреспондент Life.ru.

Источник: Life.ru

Видео © Life.ru.

В рамках визита запланированы переговоры, в центре которых будут ключевые вопросы развития стратегического партнерства и союзничества между двумя странами. Как уточнили в пресс-службе, диалог затронет политическое, торгово-экономическое и культурно-гуманитарное взаимодействие, а также наиболее актуальные проблемы международной и региональной повестки.

Напомним, что Касым-Жомарт Токаев будет в России с государственным визитом с 11 по 12 ноября по личному приглашению Владимира Путина. А седьмого ноября в Белом доме состоялась встреча президента США с лидерами пяти стран Центральной Азии, в числе которых был и глава Казахстана.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.