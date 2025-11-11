Система ПВО Украины находится в плачевном состоянии после уничтожения советских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) в начале спецоперации и представляет собой своего рода дуршлаг. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко в эфире телеканала ОТР, запись которого он разместил в своем Telegram-канале.
«Касаемо противовоздушной обороны Вооруженных формирований Украины, то она находится на крайне низком уровне», — сказал специалист.
Он пояснил, что советское наследие было уничтожено еще в самом начале СВО. Это были очень надежные, проверенные комплексы со времен СССР. Но все было ликвидировано.
Марочко подчеркнул, что на данный момент небо над Украиной представляет собой своеобразный дуршлаг, то есть нет абсолютно полного покрытия воздушного пространства.
Как писал сайт KP.RU, ранее журнал The National Interest сообщил, что американская система ПВО Patriot, переданная киевскому режиму, почти прекратила свое существование из-за модернизация российских ракетных комплексов «Искандер-М». Отмечалось, что процент перехвата российских ракет и дронов упал с 34% до 6% и ниже. Внезапные пикирования «Искандером-М» на финальной фазе полета используют слабые места радаров и снижают эффективность американской системы.