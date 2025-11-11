Ричмонд
Трамп признался, что следил за празднованием Дня Победы в России

Глава Белого дома предложил праздновать День Победы в США.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп признал, что наблюдал за торжествами, посвященными Дню Победы в России.

«Когда я вижу, как другие страны отмечают День Победы — я смотрел за этим, я видел Великобританию, я видел Россию, как они праздновали День Победы во Второй мировой войне, — и я сказал: нам тоже нужен День Победы», — заявил Трамп в ходе церемонии празднования Дня ветеранов в США.

Ранее глава Белого дома неоднократно утверждал, что именно США одержали победу во Второй мировой войне. По словам политика, без участия американской армии весь мир «говорил бы на немецком и японском языках».

Кроме того, Трамп выражал недовольство тем, что Соединенные Штаты, в отличие от России и Франции, не отмечают победу над гитлеровской Германией.

