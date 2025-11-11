Ричмонд
Президент Казахстана Токаев прибыл в Кремль для встречи с Путиным

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев приехал в Кремль для встречи с президентом России Владимиром Путиным.

11 ноября Токаев прибыл в Россию с государственным визитом. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что первая встреча лидеров государств пройдет за неформальным обедом, при этом официальная программа визита начнется 12 ноября.

В среду лидеры двух стран проведут переговоры, примут участие в пленарном заседании 21-го форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, а также подпишут документы. Кроме того, в этот день будет дан государственный обед от имени президента РФ, передает сайт Кремля.

11 ноября Останкинская телебашня окрасилась в цвета государственного флага Казахстана в честь визита Токаева.

Последний раз Токаев был в Москве 9 мая текущего года. Тогда он приезжал в Россию для участия в Параде Победы. Путин также вручил казахстанскому коллеге наградной лист, в соответствии с которым его отцу присваивается звание Героя СССР.

