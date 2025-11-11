Postimees: Парламент Эстонии отклонил предложение о закрытии границы с РФ

Эстонский парламент в I чтении отклонил инициированный консервативной партией «Отечество» законопроект о закрытии погранпереходов на границе с Россией. Об этом сообщила газета Postimees.
За документ проголосовали только 20 депутатов, 47 выступили против. Не получив поддержки, предложение было снято с рассмотрения.
Как писал сайт KP.RU, 17 сентября глава МВД Эстонии Игорь Таро заявил, что республика не планирует закрывать границу с Россией. Он уточнил, что госграница между странами может быть закрыта, если обстановка в сфере безопасности Эстонии изменится.
Напомним, на данный момент на границе России и Эстонии функционируют три пункта пропуска: «Ивангород-Нарва», «Куничина Гора — Койдула» и «Шумилкино-Лухамаа». Самым востребованным является маршрут «Ивангород-Нарва», но там границу разрешено пересекать только пешком. Остальные КПП доступны для прохождения как легкового, так и грузового транспорта.