Postimees: Парламент Эстонии отклонил предложение о закрытии границы с РФ

Напомним, на данный момент на границе России и Эстонии функционируют три пункта пропуска: «Ивангород-Нарва», «Куничина Гора — Койдула» и «Шумилкино-Лухамаа». Самым востребованным является маршрут «Ивангород-Нарва», но там границу разрешено пересекать только пешком. Остальные КПП доступны для прохождения как легкового, так и грузового транспорта.