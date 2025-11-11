Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Токаев охарактеризовал Путина двумя словами

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе государственного визита в Россию 11−12 ноября назвал Владимира Путина «старшим товарищем». Об этом стало известно в ходе встречи двух лидеров.

Президент Казахстана Токаев прибыл в Россию для государственного визита.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе государственного визита в Россию 11−12 ноября назвал Владимира Путина «старшим товарищем». Об этом стало известно в ходе встречи двух лидеров.

«Сегодня в неофициальной атмосфере мы могли бы обменяться мнениями. У меня есть некоторые соображения, наблюдения, которыми я хотел бы поделиться с вами как со старшим товарищем», — передает слова президента Казахстана Кремль.

Визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Россию был запланирован ранее: 12 ноября в ходе телефонных переговоров лидеры двух стран обсудили организацию поездки и обменялись мнениями по ряду международных тем. Цель визита — дальнейшее развитие двусторонних отношений и координация позиций по актуальным вопросам.