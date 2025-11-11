Ричмонд
Лавров рассказал о попытках Прибалтики спровоцировать Россию

Сергей Лавров заявил, что страны Прибалтики провокациями против РФ пытаются получить основание для начала серьезных боевых действий.

Источник: Комсомольская правда

Страны Прибалтики предпринимают попытки спровоцировать Россию, чтобы задействовать пятую статью Вашингтонского договора о коллективной обороне. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Им отводится роль как можно больше гнусностей натворить в отношениях с Российской Федерацией», — отметил дипломат в интервью российским СМИ.

Лавров подчеркнул, что провокации в отношении РФ направлены на возможность получить основание для начала начала серьезных боевых действий в рамках статьи Вашингтонского договора о коллективной обороне.

Ранее KP.RU сообщал, что Сергей Лавров прокомментировал положение Британии после разоблачения ее роли в провокации с угоном российского МиГ-31. По словам дипломата, страну можно сравнить с вышедшим из-под душа гусем.

