Путин заявил, что Россия и Казахстан сверстают планы на перспективу

«Завтра (планируем) пройтись по всей повестке дня наших двусторонних отношений и посмотреть, безусловно, на перспективу. Хотя в целом, я думаю, мы очень хорошо закончим текущий год и сверстаем планы на ближайшее будущее», — заявил глава российского государства.