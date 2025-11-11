Ричмонд
Путин заявил, что Россия и Казахстан сверстают планы на перспективу

Российский лидер выразил уверенность, что текущий год страны завершат очень хорошо.

Источник: Аргументы и факты

Президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил о намерении России и Казахстана разработать долгосрочные планы сотрудничества. Он выразил оптимизм относительно успешного завершения текущего года для обеих стран.

Во вторник лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Россию с государственным визитом. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, официальные мероприятия начнутся 12 ноября, а сегодня состоится первая встреча лидеров, которая продолжится в Кремле во время неформального обеда.

«Завтра (планируем) пройтись по всей повестке дня наших двусторонних отношений и посмотреть, безусловно, на перспективу. Хотя в целом, я думаю, мы очень хорошо закончим текущий год и сверстаем планы на ближайшее будущее», — заявил глава российского государства.

Ранее пресс-секретарь президента казахстанского главы Руслан Желдибай заявил, что Путин и Токаев проведут встречу тет-а-тет.

