Радий Хабиров назвал своих наставников

Среди них — Мустай Карим и Сергей Собянин.

Источник: Башинформ

Глава Башкирии Радий Хабиров, отвечая на очередной вопрос Прямой линии, назвал своих наставников. Руководитель региона заявил, что есть такая закономерность — чем старше становишься, тем меньше наставников.

«И сам взрослеешь, и мудрость, знания появляются, — сказал Радий Хабиров. — У меня в жизни были люди, к кому я прислушивался, чье мнение было дорого. Виль Мамилович Тимербулатов. Вот то, что касается здравоохранения, с первого дня моей работы он очень активно этим занимался. Он неутомимый человек. Я ему очень благодарен. Михаил Андреевич Чванов — человек с позицией, у него вся жизнь — борьба. У меня были очень теплые отношения с Мустаем Каримом. Такой факт моей биографии был. У него было ко мне хорошее отношение. Я с ним общался, судьба даровала мне такую историю».

По сфере деятельности Глава Башкирии также назвал мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина.

«Его можно назвать наставником. Я у него учусь. Смотрите, Москва какая! Самый лучший город мира», — сказал Радий Хабиров.

