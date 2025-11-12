Радий Хабиров назвал своих наставников

«И сам взрослеешь, и мудрость, знания появляются, — сказал Радий Хабиров. — У меня в жизни были люди, к кому я прислушивался, чье мнение было дорого. Виль Мамилович Тимербулатов. Вот то, что касается здравоохранения, с первого дня моей работы он очень активно этим занимался. Он неутомимый человек. Я ему очень благодарен. Михаил Андреевич Чванов — человек с позицией, у него вся жизнь — борьба. У меня были очень теплые отношения с Мустаем Каримом. Такой факт моей биографии был. У него было ко мне хорошее отношение. Я с ним общался, судьба даровала мне такую историю».