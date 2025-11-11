Ричмонд
Токаев: серьезных проблем в отношениях России и Казахстана нет

Токаев заявил, что возникающие между Россией и Казахстаном проблемы решаются усилиями лидеров стран.

Источник: Комсомольская правда

Серьезных проблем в двусторонних отношениях России и Казахстана нет. Об этом заявил казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

«Каких-либо серьезных проблем между нашими государствами не существует», — отметил глава Казахстана.

Токаев подчеркнул, что в случае возникновения каких-то проблем они решаются усилиями лидеров двух стран и их правительств.

Ранее KP.RU сообщал, что Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Россию вечером во вторник, 11 ноября. В Кремле также началась встреча главы Казахстана с Владимиром Путиным.

Лидеры стран обсудят развитие российско-казахстанских отношений в политической, экономической и гуманитарной сферах. Также Путин и Токаев обсудят ряд региональных и глобальных вопросов.