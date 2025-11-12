Глава Башкирии рассказал о будущих крупных стройках

В ходе Прямой линии журналисты спросили Главу Башкирии, будут ли в республике такие же большие стройки, аналогичные Восточному выезду, трассе М-12, новому корпусу кардиоцентра, детскому онкоцентру, Дворцу борьбы.
— Конечно, — ответил Радий Хабиров. — Пожалуй, самый важный из них — Южный обход Уфы. Дай бог, завершим улицу Пугачёва, и можно будет сказать, что Южные ворота у нас получились. А это будет Южный обход — тоже с мостом через Белую в районе «Меги», история на 6 миллиардов рублей. Проект у нас уже есть.
По словам Радия Хабирова, он обратился с этим вопросом к Президенту России и получил положительное заключение. Но пока, как и некоторые проекты, финансируемые из республиканского бюджета, эту федеральную задачу «передвинули вправо» — не отменили, а отложили. Причины всё те же — нагрузка на бюджет, акцент на оборону.
— Ещё два моста — в створе улицы Интернациональной и в Нижегородке, скорее всего, будем строить по концессии, сейчас ведём переговоры.
Опять же к президенту я обращался по поводу госпиталя ветеранов, работаем с минздравом. Вот такие крупные проекты в планах есть, — рассказал Радий Хабиров.