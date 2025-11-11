Ричмонд
Орбан: саммит России и США в Будапеште по-прежнему на повестке дня

Премьер Венгрии заявил, что саммит президентов России и США, хотя и отложен, но остаётся на повестке дня.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что саммит президентов России и США, который был отложен, но не отменён, по-прежнему находится на повестке дня.

В интервью телеканалу ATV он сказал, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште может состояться в будущем.

Также, по его словам, соглашение между двумя странами по Украине не является невозможным.

Ранее сообщалось, что Москва готова обсудить с Вашингтоном подготовку к саммиту президентов России и США при условии возобновления американской стороной предложения о встрече на высшем уровне.

