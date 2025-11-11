Ричмонд
Токаев сказал, что хочет побеседовать с Путиным как со старшим товарищем

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Кремле выразил желание поделиться с ним соображениями «как со старшим товарищем». Об этом глава республики заявил в ходе встречи в Кремле.

Источник: Life.ru

Токаев поблагодарил за приглашение и отметил, что неофициальная атмосфера встречи способствует открытому обмену мнениями. Он подчеркнул, что у него есть ряд наблюдений, которыми он хотел бы поделиться с российским коллегой.

Встреча глав двух государств началась в Кремле, планировалось, что стороны обсудят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Диалог в такой форме подчёркивает особый характер отношений между политиками.

Ранее состоялся телефонный разговор между Владимиром Путиным с узбекистанским лидером Шавкатом Мирзиёевым, в ходе которого они обсудили развитие стратегического партнёрства и союзничества, уделив особое внимание реализации крупных совместных проектов в энергетической сфере. Как сообщает пресс-служба Кремля, стороны также отметили значительное укрепление межрегионального сотрудничества после недавнего заседания Совета регионов двух стран.

