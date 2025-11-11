Токаев сказал, что хочет побеседовать с Путиным как со старшим товарищем

Токаев поблагодарил за приглашение и отметил, что неофициальная атмосфера встречи способствует открытому обмену мнениями. Он подчеркнул, что у него есть ряд наблюдений, которыми он хотел бы поделиться с российским коллегой.
Встреча глав двух государств началась в Кремле, планировалось, что стороны обсудят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Диалог в такой форме подчёркивает особый характер отношений между политиками.
Ранее состоялся телефонный разговор между Владимиром Путиным с узбекистанским лидером Шавкатом Мирзиёевым, в ходе которого они обсудили развитие стратегического партнёрства и союзничества, уделив особое внимание реализации крупных совместных проектов в энергетической сфере. Как сообщает пресс-служба Кремля, стороны также отметили значительное укрепление межрегионального сотрудничества после недавнего заседания Совета регионов двух стран.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.