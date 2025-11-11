Трамп: США решили праздновать победы в Первой и Второй мировых войнах

Соединенные Штаты Америки решили отмечать дни победы в Первой и Второй мировых войнах, заявил американский лидер Дональд Трамп.
«Отныне мы будем праздновать день победы в Первой мировой войне, во Второй мировой войне», — заявил глава Белого дома на праздновании Дня ветеранов в США.
Он также добавил, что Вашингтон планирует отмечать дни победы «во всех остальных» конфликтах.
Напомним, в октябре во время выступления в израильском парламенте Трамп заявил, что США «решительно выиграли» в Первой и Второй мировых войнах, а также в других конфликтах.
Напомним, в конце апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что все народы СССР внесли огромный вклад в Победу.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше