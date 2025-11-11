Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп: США решили праздновать победы в Первой и Второй мировых войнах

Американский президент заявил, что намерен отмечать победы во всех остальных конфликтах.

Источник: Аргументы и факты

Соединенные Штаты Америки решили отмечать дни победы в Первой и Второй мировых войнах, заявил американский лидер Дональд Трамп.

«Отныне мы будем праздновать день победы в Первой мировой войне, во Второй мировой войне», — заявил глава Белого дома на праздновании Дня ветеранов в США.

Он также добавил, что Вашингтон планирует отмечать дни победы «во всех остальных» конфликтах.

Напомним, в октябре во время выступления в израильском парламенте Трамп заявил, что США «решительно выиграли» в Первой и Второй мировых войнах, а также в других конфликтах.

Напомним, в конце апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что все народы СССР внесли огромный вклад в Победу.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше