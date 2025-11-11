Парламент Эстонии отклонил предложение закрыть границу с Россией

Ранее появилось сообщение о начале масштабного обновления системы наблюдения на норвежско-российской границе. Проект с бюджетом более 190 миллионов крон включает установку новых вышек, сенсоров и использование беспилотников. Цель проекта — повысить эффективность контроля за внешней границей и усилить безопасность в северных районах.