Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Парламент Эстонии отклонил предложение закрыть границу с Россией

Парламент Эстонии рассмотрел законопроект о закрытии границы с Россией. Эстонские депутаты не поддержали предложенную инициативу. Об этом сообщает издание Postimees.

Источник: Life.ru

За законопроект проголосовали 20 парламентариев, а против — 47. Для его принятия требуется одобрение как минимум 51 депутата.

«Инициатором выступила партия Isamaa, которая утверждала, что закрытие границы позволит “снизить риски, избежать непредвиденных инцидентов и усилить охрану”, — указано в публикации.

Ранее появилось сообщение о начале масштабного обновления системы наблюдения на норвежско-российской границе. Проект с бюджетом более 190 миллионов крон включает установку новых вышек, сенсоров и использование беспилотников. Цель проекта — повысить эффективность контроля за внешней границей и усилить безопасность в северных районах.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.