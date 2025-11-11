Ричмонд
Трамп приказал посольствам отказывать в визах лицам с лишним весом

Согласно новым рекомендациям для консульских работников, у людей с избыточным весом или заболеваниями могут быть более высокие расходы на медицинское обслуживание.

Источник: Аргументы и факты

Глава Белого дома Дональд Трамп отдал распоряжение всем посольствам США за границей отказывать в визах лицам с избыточным весом или другими медицинскими проблемами. Об этом сообщает газета Mirror.

В соответствии с новыми указаниями для консульских служащих США, потенциальные иммигранты с лишним весом или определенными болезнями могут потребовать значительных расходов на медицинское обслуживание. В директиве Государственного департамента подчеркивается, что сотрудники, занимающиеся выдачей виз, должны принимать во внимание состояние здоровья соискателя и определять, не повлекут ли его возможные потребности в лечении финансовое трудности для государства.

Ряд заболеваний, включая, в частности, болезни сердца, органов дыхания, нарушения обмена веществ, неврологические и психические расстройства, а также высокое кровяное давление и диабет, могут вылиться в сотни тысяч долларов на лечение.

Согласно установленным нормам, претенденты на визу пенсионного возраста должны подтвердить свою финансовую независимость без необходимости трудоустройства. Кроме того, консульские работники должны принимать во внимание расходы на потенциальное длительное проживание, например, в учреждениях для престарелых.

Специалисты в области здравоохранения выражают мнение, что данное решение явно противоречит глобальным тенденциям в области хронических заболеваний. Приблизительно 11% мирового населения страдают диабетом, а ожирение наблюдается примерно у 13%. В Соединенных Штатах процент людей, страдающих ожирением, значительно превышает среднемировой показатель.

Ранее Трамп заявил, что прошел МРТ и получил идеальные результаты.

