Трамп приказал посольствам отказывать в визах лицам с лишним весом

В соответствии с новыми указаниями для консульских служащих США, потенциальные иммигранты с лишним весом или определенными болезнями могут потребовать значительных расходов на медицинское обслуживание. В директиве Государственного департамента подчеркивается, что сотрудники, занимающиеся выдачей виз, должны принимать во внимание состояние здоровья соискателя и определять, не повлекут ли его возможные потребности в лечении финансовое трудности для государства.