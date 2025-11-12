Радий Хабиров назвал места, которые стоит посетить в Башкирии

— Мы с семьей, с детьми доехали до Верхотора, по пути на Верхотор я через Ишимбай заехал на кладбище к родителям. Мы сейчас соединили Верхотор с Воскресенским, обратно с Воскресенского по этой же дороге возвращались, заехали в Геологический музей БСК — тоже очень интересная история. Пообедали в ресторане Стерлитамака, — рассказал Радий Хабиров. — В каждом районе есть свои прелестные места. Башкортостан в этом плане кладезь, просто надо найти. Такое путешествие с семьёй — это важнейшая часть укрепления семьи, потому что едешь в машине, дети разговаривают, ты с супругой разговариваешь, какие-то вещи обсуждаешь, такой досуг на дорогу.