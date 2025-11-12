Ричмонд
Радий Хабиров рассказал о планах после ухода с поста

Глава Башкирии Радий Хабиров в ходе своей Прямой линии заявил, что планирует остаться в республике после завершения работы в качестве руководителя региона.

Источник: РИА "Новости"

«Это нужно увязывать с семейными предпочтениями — у нас с супругой двое маленьких детей, один в школу пошел, другой в садик ходит. Мы себя видим здесь, в республике, я не отношу себя к “варягам”.

После начала СВО решением Президента чиновников, которые выезжают на передовую, освободили от декларирования имущества — в этом есть смысл, но полагаю, после завершения спецоперации мы будем раскрывать карты. У меня есть квартира в Москве, у супруги есть квартира, сейчас мы живем на государственной даче, но присматриваем квартиру в Уфе", — поделился Хабиров.