Число пострадавших в результате теракта в Исламабаде увеличилось до 37 человек

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 37 человек, включая четверых полицейских, пострадали в результате атаки террориста-смертника перед зданием районного суда Исламабада. Об этом заявили в полиции пакистанской столицы, сообщает РИА Новости.
«Число погибших к настоящему моменту составляет 12 человек, пострадали еще 37», — сказал источник агентства. Он уточнил, что среди погибших нет правоохранителей.
Ранее глава Министерства внутренних дел Пакистана Мохсин Накви сообщал, что в результате нападения погибли не менее 12 человек, еще 27 получили ранения. По его словам, полиция уже обнаружила улики, которые должны помочь в установлении личностей исполнителей теракта. Расследование продолжается.
Инцидент произошел сегодня днем недалеко от входа в окружной суд Исламабада, где обычно собирается большое количество человек, принимающих участие в судебном процессе. Взорвался автомобиль, припаркованный возле учреждения. Среди пострадавших оказались заявители и адвокаты. Спасатели доставили раненых в столичную больницу, где ввели режим повышенной готовности. -0-