Число пострадавших в результате теракта в Исламабаде увеличилось до 37 человек

Ранее глава Министерства внутренних дел Пакистана Мохсин Накви сообщал, что в результате нападения погибли не менее 12 человек, еще 27 получили ранения. По его словам, полиция уже обнаружила улики, которые должны помочь в установлении личностей исполнителей теракта. Расследование продолжается.