Ричмонд
+7°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп снова заявил, что США победили в двух мировых войнах

Президент США не стал вспоминать о роли СССР в победе над нацизмом.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что Соединённые Штаты выиграли обе мировые войны, не упомянув вклад Советского Союза в разгром нацистской Германии во Второй мировой войне.

«И помните: мы выиграли Первую мировую войну. Мы выиграли Вторую мировую войну. Мы победили во всех войнах между ними. Мы победили во всех войнах, которые были до этого», — сказал Трамп в ходе выступления на церемонии в честь Дня ветеранов США.

Это уже не первое подобное заявление Трампа. Ранее он неоднократно утверждал, что США внесли наибольший вклад в победу во Второй мировой войне, а в 2024 году даже объявил 8 мая Днём победы. При этом он фактически проигнорировал огромные жертвы и решающую роль СССР.

При этом американский лидер признался, что наблюдал за торжествами, посвященными Дню Победы в России.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше