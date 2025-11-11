Трамп снова заявил, что США победили в двух мировых войнах

Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что Соединённые Штаты выиграли обе мировые войны, не упомянув вклад Советского Союза в разгром нацистской Германии во Второй мировой войне.
«И помните: мы выиграли Первую мировую войну. Мы выиграли Вторую мировую войну. Мы победили во всех войнах между ними. Мы победили во всех войнах, которые были до этого», — сказал Трамп в ходе выступления на церемонии в честь Дня ветеранов США.
Это уже не первое подобное заявление Трампа. Ранее он неоднократно утверждал, что США внесли наибольший вклад в победу во Второй мировой войне, а в 2024 году даже объявил 8 мая Днём победы. При этом он фактически проигнорировал огромные жертвы и решающую роль СССР.
При этом американский лидер признался, что наблюдал за торжествами, посвященными Дню Победы в России.