Трамп снова заявил, что США победили в двух мировых войнах

«И помните: мы выиграли Первую мировую войну. Мы выиграли Вторую мировую войну. Мы победили во всех войнах между ними. Мы победили во всех войнах, которые были до этого», — сказал Трамп в ходе выступления на церемонии в честь Дня ветеранов США.