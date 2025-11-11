Песков объяснил, почему российские истребители сопровождали борт Токаева

Российские истребители сопровождали самолет главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева в качестве почетного караула. Об этом во вторник, 11 ноября, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
— Нет, это не связано с безопасностью. Это именно такой почетный караул, это связано с госвизитом. Такое действительно практикуется. Обычная практика, — передает его слова ТАСС.
Ранее в пресс-службе казахстанского лидера Aqorda сообщили, что истребители Су-35 Минобороны России сопровождали борт казахстанского президента до Москвы от границы двух стран.
11 ноября Токаев приехал в Кремль для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Он прибыл в Россию с государственным визитом. Ранее Песков сообщал, что первая встреча лидеров государств пройдет за неформальным обедом, при этом официальная программа визита начнется 12 ноября.
В честь его визита в Москву Останкинская телебашня окрасилась в цвета государственного флага Казахстана.
14 октября Путин провел телефонный разговор с Токаевым. Коллеги в ходе беседы затронули практические вопросы двустороннего сотрудничества.