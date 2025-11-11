Ричмонд
+7°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков объяснил, почему российские истребители сопровождали борт Токаева

Российские истребители сопровождали самолет главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева в качестве почетного караула. Об этом во вторник, 11 ноября, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Российские истребители сопровождали самолет главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева в качестве почетного караула. Об этом во вторник, 11 ноября, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Нет, это не связано с безопасностью. Это именно такой почетный караул, это связано с госвизитом. Такое действительно практикуется. Обычная практика, — передает его слова ТАСС.

Ранее в пресс-службе казахстанского лидера Aqorda сообщили, что истребители Су-35 Минобороны России сопровождали борт казахстанского президента до Москвы от границы двух стран.

11 ноября Токаев приехал в Кремль для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Он прибыл в Россию с государственным визитом. Ранее Песков сообщал, что первая встреча лидеров государств пройдет за неформальным обедом, при этом официальная программа визита начнется 12 ноября.

В честь его визита в Москву Останкинская телебашня окрасилась в цвета государственного флага Казахстана.

14 октября Путин провел телефонный разговор с Токаевым. Коллеги в ходе беседы затронули практические вопросы двустороннего сотрудничества.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше