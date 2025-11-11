Отделение Либеральной партии в австралийском штате Новый Южный Уэльс планирует внести законопроект, согласно которому организаторам акций позволят бесплатно ежегодно проводить не более трех мероприятий, в при организации большего числа акций они будут обязаны возместить полиции расходы на обеспечение безопасности, пишет New South Wales Liberal.
Они указали, что следствием протестов, особенно в Сиднее, являются блокировка дорог, нарушение работы транспортна, что наносит ущерб домохозяйствам, работникам и бизнесу. По данным премьер-министра Австралии, ежегодно протесты обходятся полиции в пять миллионов долларов. Инициаторы законопроекта предложили направить эти средства на школы, больницы и домохозяйства. Либералы также считают, что суды при выдаче разрешения на проведение акций должны учитывать затраты налогоплательщиков, уровень ущерба, частоту протестов, проводимых одной группой, влияние на местный бизнес и наличие локаций и маршрутов, где акции нанесут меньший ущерб.
Ранее сообщалось, что в Сиднее на акцию вышли противники Североатлантического блока, выступающие в поддержку России.