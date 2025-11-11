Либералы в Австралии предложили ввести плату за частые протесты

Они указали, что следствием протестов, особенно в Сиднее, являются блокировка дорог, нарушение работы транспортна, что наносит ущерб домохозяйствам, работникам и бизнесу. По данным премьер-министра Австралии, ежегодно протесты обходятся полиции в пять миллионов долларов. Инициаторы законопроекта предложили направить эти средства на школы, больницы и домохозяйства. Либералы также считают, что суды при выдаче разрешения на проведение акций должны учитывать затраты налогоплательщиков, уровень ущерба, частоту протестов, проводимых одной группой, влияние на местный бизнес и наличие локаций и маршрутов, где акции нанесут меньший ущерб.