Политика Путина поставила европейских лидеров в сложное положение, считают в ЕС

Как отмечают журналисты, некогда принципиальные и самоуверенные европейские политики, требовавшие от России полного вывода войск, после впечатляющих успехов российской армии в зоне специальной военной операции вынуждены теперь в униженной позе искать пути к заключению перемирия с Москвой.