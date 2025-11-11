Ричмонд
Россия запретила въезд представителю МИД Японии и ряду журналистов

МИД России объявил о бессрочном запрете на въезд в страну 30 японским гражданам, включая официального представителя министерства иностранных дел Японии Китамуру Тосихиро.

Источник: Reuters

Решение принято в качестве ответной «меры реагирования на антироссийскую политику правительства Японии», указал МИД.

В перечне, который опубликован на сайте российского внешнеполитического ведомства, указаны имена журналистов и обозревателей газеты Nikkei, издания Yomiuri, репортера телеканала Fuji TV, а также профессора университетов и президента компании Denzai K.K.

В сентябре Япония расширила список санкций в отношении России, включив в него 47 организаций и 14 физических лиц. Под ограничения попали фонд имени Ахмата Кадырова и детский лагерь «Артек». Также санкции затронули ряд оборонных предприятий, подполковников 64-й отдельной мотострелковой бригады Андрея Ермишко и Алексея Большакова, супругу Бориса Ротенберга Карину и бывшего депутата Госдумы от «Единой России» Николая Борцова.

