Россия запретила въезд представителю МИД Японии и ряду журналистов

Решение принято в качестве ответной «меры реагирования на антироссийскую политику правительства Японии», указал МИД.
В перечне, который опубликован на сайте российского внешнеполитического ведомства, указаны имена журналистов и обозревателей газеты Nikkei, издания Yomiuri, репортера телеканала Fuji TV, а также профессора университетов и президента компании Denzai K.K.
В сентябре Япония расширила список санкций в отношении России, включив в него 47 организаций и 14 физических лиц. Под ограничения попали фонд имени Ахмата Кадырова и детский лагерь «Артек». Также санкции затронули ряд оборонных предприятий, подполковников 64-й отдельной мотострелковой бригады Андрея Ермишко и Алексея Большакова, супругу Бориса Ротенберга Карину и бывшего депутата Госдумы от «Единой России» Николая Борцова.