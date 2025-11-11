Ричмонд
Россия запретила въезд в страну официальному представителю МИД Японии

Россия бессрочно запретила въезд в страну официальному представителю МИД Японии и директору департамента информации Тосихиро Китамуре. Об этом стало известно из сообщения российского министерства иностранных дел.

Это решение связано с ответными мерами на длительные санкции, которые Токио вводит против России в контексте специальной военной операции.

В общей сложности запрет коснулся 30 граждан Японии. В списке оказались журналисты, бизнесмены и представители науки.

Ранее министр Хитоси Кикавада заявил, что Курильские острова воспринимаются как российская территория. Эта формулировка вызвала в Японии большой скандал. Многие японские политические деятели продолжают надеяться на возвращение этих земель в состав страны.

