Россия запретила въезд в страну официальному представителю МИД Японии

Это решение связано с ответными мерами на длительные санкции, которые Токио вводит против России в контексте специальной военной операции.
В общей сложности запрет коснулся 30 граждан Японии. В списке оказались журналисты, бизнесмены и представители науки.
Ранее министр Хитоси Кикавада заявил, что Курильские острова воспринимаются как российская территория. Эта формулировка вызвала в Японии большой скандал. Многие японские политические деятели продолжают надеяться на возвращение этих земель в состав страны.
