Литва вручила дипломату из Беларуси ноту с предупреждением о возможном продлении закрытия границы

Министерство иностранных дел Литвы 11 ноября вручило представителю Посольства Беларуси в Вильнюсе ноту протеста. Среди прочего, пишет ТАСС, в ней содержится предупреждение о возможном продлении закрытия границы с соседней республикой.
В сообщении МИД Литвы говорится, что представитель белорусского был вызвал для вручения ноты протеста «в связи с повторяющимися нарушениями воздушного пространства Литвы со стороны Белоруссии». В балтийской республике такие факты расценивают как «гибридные атаки». Речь, как можно понять, идет о шарах-аэростатах, используемых в том числе при контрабанде.
Внешнеполитическое ведомство Литвы, напомнив о решении по закрытию границы с Беларусью на месяц до 30 ноября, заявило:
«В случае повторения нарушений границы с территории Беларуси правительство Литвы оставляет за собой право продлить введенный режим закрытия границы на более длительный срок или использовать дополнительные возможности».
Напомним, как раз 11 ноября президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на обращение властей Литвы о ситуации на границе и поручил МИД республики организовать переговоры. А пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт, озвучив подробности о предстоящих переговорах с Литвой, сказала: «Мы готовы ко всему».
Накануне, 10 ноября, глава Беларуси сказал, когда страна будет готова открыть границу с Литвой. По словам Лукашенко, сутки охраны каждой литовской фуры стоят 120 евро. Также президент заявил про меры вплоть до конфискации литовских большегрузов в Беларуси и предупредил, что Литве предстоит серьезно разбираться с Россией и Китаем. Кроме того, в контексте ситуации на границе Лукашенко сообщил о новых переговорах с делегацией США в ближайшее время.