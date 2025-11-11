Литва вручила дипломату из Беларуси ноту с предупреждением о возможном продлении закрытия границы

Накануне, 10 ноября, глава Беларуси сказал, когда страна будет готова открыть границу с Литвой. По словам Лукашенко, сутки охраны каждой литовской фуры стоят 120 евро. Также президент заявил про меры вплоть до конфискации литовских большегрузов в Беларуси и предупредил, что Литве предстоит серьезно разбираться с Россией и Китаем. Кроме того, в контексте ситуации на границе Лукашенко сообщил о новых переговорах с делегацией США в ближайшее время.