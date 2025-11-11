Трамп снова утверждал, что США одержали победу в двух мировых войнах

Президент США Дональд Трамп в ходе выступления на Арлингтонском кладбище под Вашингтоном по случаю отмечаемого в Штатах Дня ветеранов вновь заявил, что именно Америка одержала победы в Первой и Второй мировых войнах.
«Все они отмечают. Мы те, кто выиграл эти войны», — уверял республиканец, говоря о памятных мероприятиях в других странах, в том числе России, Великобритании и Франции, по случаю побед в упомянутых войнах.
По его словам, Штаты выиграли все, что было между этими конфликтами и что было перед ними.
Ранее риторика Трампа была немного другой и он утверждал, что США якобы внесли наибольший вклад в победу над фашизмом.
В свою очередь зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал пафосной чушью утверждения Трампа о том, что Штаты внесли главный вклад в победу во Второй мировой войне.