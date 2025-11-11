Россия запретила въезд 30 гражданам Японии в ответ на санкционные действия Токио

Россия ввела запрет на въезд в страну для 30 граждан Японии в ответ на продолжающиеся антироссийские санкции со стороны Токио. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.
«В рамках ответных мер в отношении продолжающихся т. н. санкционных действий официального Токио против нашей страны принято решение о бессрочном запрете на въезд в Российскую Федерацию», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в список подпадающих под запрет на въезд в Россию лиц также вошел официальный представитель МИД Японии Тосихиро Китамура.
