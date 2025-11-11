Ричмонд
Россия запретила въезд 30 гражданам Японии в ответ на санкционные действия Токио

Россия ввела бессрочный запрет на въезд в страну для 30 граждан Японии, включая официального представителя МИД Тосихиро Китамуру.

Источник: Комсомольская правда

Россия ввела запрет на въезд в страну для 30 граждан Японии в ответ на продолжающиеся антироссийские санкции со стороны Токио. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

«В рамках ответных мер в отношении продолжающихся т. н. санкционных действий официального Токио против нашей страны принято решение о бессрочном запрете на въезд в Российскую Федерацию», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в список подпадающих под запрет на въезд в Россию лиц также вошел официальный представитель МИД Японии Тосихиро Китамура.

Ранее KP.RU сообщал, что Россия готовит ответные меры на решение Евросоюза об ограничении выдачи многократных виз для россиян. Характер реакции на действия ЕС будет определен в зависимости от применения новых правил для граждан РФ на практике.

