Ричмонд
+7°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сальдо назвал фото Зеленского в Херсоне признаком больших проблем у ВСУ

Визит Владимира Зеленского в Херсонскую область состоялся на фоне тяжёлой оперативной обстановки для ВСУ и заявления американского президента Дональда Трампа о прекращении военного финансирования Украины. По мнению губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, такая фотосессия призвана продемонстрировать контроль над территорией.

Наблюдатели отмечают, что подобные публичные появления киевского руководства в прифронтовых зонах традиционно предшествуют ухудшению ситуации на фронте. По их словам, Зеленский повторяет прежнюю ошибку, пытаясь визуальными методами компенсировать проблемы на линии боевого соприкосновения.

Визит украинского лидера состоялся в условиях обострения обстановки на Херсонском направлении, где российские войска продолжают наносить точечные удары по позициям ВСУ.

Напомним, в социальных сетях появились сообщения о визите Владимира Зеленского в Херсон, в ходе которого он сфотографировался на фоне въездной арки в город. Пользователи встретили эту новость ироничными комментариями, ссылаясь на существующее в публичном пространстве наблюдение, согласно которому после посещения украинским лидером тех или иных территорий они переходят под контроль российских войск.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше