Сальдо назвал фото Зеленского в Херсоне признаком больших проблем у ВСУ

Напомним, в социальных сетях появились сообщения о визите Владимира Зеленского в Херсон, в ходе которого он сфотографировался на фоне въездной арки в город. Пользователи встретили эту новость ироничными комментариями, ссылаясь на существующее в публичном пространстве наблюдение, согласно которому после посещения украинским лидером тех или иных территорий они переходят под контроль российских войск.