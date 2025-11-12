Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Санду назначила двух новых советников президента

В штате администрации президента Молдовы появились два новых советника.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 11 ноя — Sputnik. Александр Гаснаш был назначен советником главы государства в области здравоохранения. Соответствующий указ подписала президент Молдовы Майя Санду во вторник.

«В период исполнения своих обязанностей Александру Гаснаш будет оказывать экспертную поддержку президенту Республики Молдова по вопросам, связанным с политикой общественного здравоохранения», — заявила пресс-служба администрации главы государства.

Сообщается, что особое внимание при этом будет уделено разработке и продвижению кампаний по повышению осведомленности граждан о факторах риска для здоровья детей и молодежи.

Александру Гаснаш — невролог, конференциар Государственного медицинского университета Молдовы им. Николае Тестемицану. Ранее он заведовал кафедрой неврологии, внутренних болезней и эпилептологии в Институте неотложной медицинской помощи и занимал должность государственного секретаря Министерства здравоохранения. Также был советником по вопросам здравоохранения в правительстве Дорина Речана.

Также о своем назначении на должность президентского советника сообщила экс-глава Министерства юстиции Вероника Михайлов-Морару.

«С сегодняшнего дня я официально вступила в должность советника президента по вопросам юстиции. Благодарю президента Майю Санду за доверие и возможность внести свой вклад, с новой должности, в укрепление верховенства права и продвижение повестки реформ в контексте европейского пути Республики Молдова», — написала она на своей странице в соцсети.

Экс-министр сообщила, что на новой должности будет участвовать в налаживании межведомственного диалога и системы правосудия, «которая должна быть более сильной и ближе к гражданам».

Михайлов-Морару занимала должность министра юстиции с февраля 2023 года, до этого была государственным секретарем в том же министерстве.

Узнать больше по теме
Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.
Читать дальше