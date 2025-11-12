Санду назначила двух новых советников президента

КИШИНЕВ, 11 ноя — Sputnik. Александр Гаснаш был назначен советником главы государства в области здравоохранения. Соответствующий указ подписала президент Молдовы Майя Санду во вторник.
«В период исполнения своих обязанностей Александру Гаснаш будет оказывать экспертную поддержку президенту Республики Молдова по вопросам, связанным с политикой общественного здравоохранения», — заявила пресс-служба администрации главы государства.
Сообщается, что особое внимание при этом будет уделено разработке и продвижению кампаний по повышению осведомленности граждан о факторах риска для здоровья детей и молодежи.
Александру Гаснаш — невролог, конференциар Государственного медицинского университета Молдовы им. Николае Тестемицану. Ранее он заведовал кафедрой неврологии, внутренних болезней и эпилептологии в Институте неотложной медицинской помощи и занимал должность государственного секретаря Министерства здравоохранения. Также был советником по вопросам здравоохранения в правительстве Дорина Речана.
Также о своем назначении на должность президентского советника сообщила экс-глава Министерства юстиции Вероника Михайлов-Морару.
«С сегодняшнего дня я официально вступила в должность советника президента по вопросам юстиции. Благодарю президента Майю Санду за доверие и возможность внести свой вклад, с новой должности, в укрепление верховенства права и продвижение повестки реформ в контексте европейского пути Республики Молдова», — написала она на своей странице в соцсети.
Экс-министр сообщила, что на новой должности будет участвовать в налаживании межведомственного диалога и системы правосудия, «которая должна быть более сильной и ближе к гражданам».
Михайлов-Морару занимала должность министра юстиции с февраля 2023 года, до этого была государственным секретарем в том же министерстве.