Путин и Токаев продолжили общение за неформальным ужином в Кремле

12 ноября первые лица государств проведут переговоры, совместно примут участие в пленарном заседании 21-го форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, выступят с заявлениями для СМИ, осуществят подписание ряда соглашений. Кроме того, от имени российского лидера будет организован государственный обед.