Ричмонд
+7°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин и Токаев продолжили общение за неформальным ужином в Кремле

Президент Казахстана прибыл в Москву с государственным визитом 11 ноября.

Источник: Аргументы и факты

После встречи в Кремле общение между российским лидером Владимиром Путиным и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым продолжилось в формате неформального ужина.

Токаев прибыл в Москву с государственным визитом 11 ноября. Согласно заявлению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, основная программа визита запланирована на среду.

12 ноября первые лица государств проведут переговоры, совместно примут участие в пленарном заседании 21-го форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, выступят с заявлениями для СМИ, осуществят подписание ряда соглашений. Кроме того, от имени российского лидера будет организован государственный обед.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия и Казахстан сверстают планы на перспективу.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше