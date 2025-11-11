Путин и Токаев продолжили общение за неформальным ужином в Кремле

После встречи в Кремле общение между российским лидером Владимиром Путиным и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым продолжилось в формате неформального ужина.
Токаев прибыл в Москву с государственным визитом 11 ноября. Согласно заявлению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, основная программа визита запланирована на среду.
12 ноября первые лица государств проведут переговоры, совместно примут участие в пленарном заседании 21-го форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, выступят с заявлениями для СМИ, осуществят подписание ряда соглашений. Кроме того, от имени российского лидера будет организован государственный обед.
Ранее Владимир Путин заявил, что Россия и Казахстан сверстают планы на перспективу.