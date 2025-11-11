Власти Украины досрочно распустили наблюдательный совет «Энергоатома»

Правительство Украины досрочно прекратило полномочия наблюдательного совета компании «Энергоатом», в которой ранее были проведены обыски.
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко в своём Telegram-канале сообщила, что это решение стало частью первого шага по перезапуску компании.
Свириденко уточнила, что министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства в течение недели должны предложить новый состав совета, согласовав кандидатуры с международными партнёрами.
Она поручила Государственной аудиторской службе провести срочный аудит «Энергоатома», включая проверку закупок. Результаты аудита будут переданы правоохранительным и антикоррупционным органам.
Ранее сообщалось, что Тимур Миндич, бизнесмен и соратник Зеленского, был задержан по делу о коррупции в энергетическом секторе. В рамках расследования задержаны еще четыре человека.