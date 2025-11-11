Ричмонд
+7°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Украины досрочно распустили наблюдательный совет «Энергоатома»

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что это решение является первым шагом в процессе перезапуска компании.

Источник: Аргументы и факты

Правительство Украины досрочно прекратило полномочия наблюдательного совета компании «Энергоатом», в которой ранее были проведены обыски.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко в своём Telegram-канале сообщила, что это решение стало частью первого шага по перезапуску компании.

Свириденко уточнила, что министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства в течение недели должны предложить новый состав совета, согласовав кандидатуры с международными партнёрами.

Она поручила Государственной аудиторской службе провести срочный аудит «Энергоатома», включая проверку закупок. Результаты аудита будут переданы правоохранительным и антикоррупционным органам.

Ранее сообщалось, что Тимур Миндич, бизнесмен и соратник Зеленского, был задержан по делу о коррупции в энергетическом секторе. В рамках расследования задержаны еще четыре человека.