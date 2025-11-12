Ричмонд
В администрации Волжского объявили о новом кадровом назначении

На должность председателя комитета потребительского рынка и бытового обслуживания администрации Волжского назначен Кирилл Лобачев.

Источник: Reuters

До этого он возглавлял отдел в департаменте городского хозяйства администрации Волгограда.

Родился Кирилл Лобачев в Волгограде, где окончил школу, получил два высших образования: в институте архитектуры и строительства Волгоградского государственного технического университета и в Волгоградском институте управления РАНХиГС.

С 2021 по 2024 годы он руководил МКП «Тепловые сети» в Волжском.

В должности председателя комитета потребительского рынка и бытового обслуживания администрации Волжского Кирилл Лобачев будет контролировать решение вопросов, связанных с размещением нестационарных торговых объектов, ведением дислокации объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения, расположенных на территории города, а также вопросов создания условий для обеспечения жителей услугами бытового обслуживания, в том числе и похоронного дела, организации ярмарок и других, сообщили в администрации Волжского.