В администрации Волжского объявили о новом кадровом назначении

В должности председателя комитета потребительского рынка и бытового обслуживания администрации Волжского Кирилл Лобачев будет контролировать решение вопросов, связанных с размещением нестационарных торговых объектов, ведением дислокации объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения, расположенных на территории города, а также вопросов создания условий для обеспечения жителей услугами бытового обслуживания, в том числе и похоронного дела, организации ярмарок и других, сообщили в администрации Волжского.