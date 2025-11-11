Лавров сравнил Великобританию с «гусем, вышедшим из-под душа»

Напомним, ФСБ России сообщила о предотвращении операции, которую проводили украинская военная разведка и их британские кураторы с целью угона истребителя МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал». В ЦОС ФСБ пояснили, что целью данной операции была провокация против крупнейшей авиабазы НАТО, при этом вербовка штурмана оказалась неудачной, поскольку последний действовал под контролем контрразведки в рамках оперативной игры. По данным ведомства, план кураторов предусматривал отравление пилота через кислородную маску с последующим направлением самолёта в сторону румынской базы НАТО.