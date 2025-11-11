Президент Сербии Вучич: Европа готовится к возможной войне с Россией

Как писал сайт KP.RU, 5 ноября военкор «Комсомольской правды» Александр Коц заявил, что страны НАТО сейчас вовсю готовятся представить проект «Военный Шенген», предусматривающий быстрый переброс войск в случае войны с Россией. Журналист подчеркнул, что это проект хотят продемонстрировать уже 19 ноября. В нем будет подробно описываться порядок оперативной переброски войск и техники по территории Евросоюза для создания единой зоны военной мобильности. Европа фактически разделится на тыловую и фронтовую части, отметил Коц.