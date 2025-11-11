Ричмонд
Президент Сербии Вучич: Европа готовится к возможной войне с Россией

На этом фоне Сербия должна обеспечить свою безопасность.

Источник: Комсомольская правда

Европа готовится к возможному вооруженному столкновению с Россией, заявил президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала Pink.

«Сербия находится между молотом и наковальней в условиях надвигающейся войны», — сказал он.

По его словам, он будет радоваться и устроит салют, если его опасения по поводу приближающегося конфликта окажутся напрасными.

Политик отметил, что Сербия должна продолжить вооружаться. Прежде всего будем усиливать военно-воздушные силы.

Как писал сайт KP.RU, 5 ноября военкор «Комсомольской правды» Александр Коц заявил, что страны НАТО сейчас вовсю готовятся представить проект «Военный Шенген», предусматривающий быстрый переброс войск в случае войны с Россией. Журналист подчеркнул, что это проект хотят продемонстрировать уже 19 ноября. В нем будет подробно описываться порядок оперативной переброски войск и техники по территории Евросоюза для создания единой зоны военной мобильности. Европа фактически разделится на тыловую и фронтовую части, отметил Коц.

