Президент Сербии Вучич: Европа готовится к возможной войне с Россией

Европа готовится к возможному вооруженному столкновению с Россией, заявил президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала Pink.
«Сербия находится между молотом и наковальней в условиях надвигающейся войны», — сказал он.
По его словам, он будет радоваться и устроит салют, если его опасения по поводу приближающегося конфликта окажутся напрасными.
Политик отметил, что Сербия должна продолжить вооружаться. Прежде всего будем усиливать военно-воздушные силы.
Как писал сайт KP.RU, 5 ноября военкор «Комсомольской правды» Александр Коц заявил, что страны НАТО сейчас вовсю готовятся представить проект «Военный Шенген», предусматривающий быстрый переброс войск в случае войны с Россией. Журналист подчеркнул, что это проект хотят продемонстрировать уже 19 ноября. В нем будет подробно описываться порядок оперативной переброски войск и техники по территории Евросоюза для создания единой зоны военной мобильности. Европа фактически разделится на тыловую и фронтовую части, отметил Коц.