Bloomberg: США изучают возможность строительства военной базы рядом с Газой

По его сведениям, ВМС США запросили смету у ряда компаний на строительство неподалеку от сектора Газа «временной автономной военной базы с 10 тыс. квадратных футов (929 кв. м — прим. ТАСС) офисного пространства, способной обслуживать 10 тыс. служащих на срок в 12 месяцев». От подрядчиков требуется построить базу «под ключ», а затем предоставить услуги по ее снабжению электроэнергией, продовольствием, водоснабжением, а также связью.