Москва ввела запрет на въезд в РФ для 30 граждан Японии

Российская сторона бессрочно запретила въезд в страну 30 гражданам Японии, в том числе официальному представителю МИД страны Тосихиро Китамуре, сообщили в Министерстве иностранных дел России.
«Принято решение о бессрочном запрете на въезд в Российскую Федерацию (для 30 граждан Японии. — Прим. ред.)», — говорится в заявлении на сайте ведомства.
В министерстве пояснили, что решение принято в качестве ответных мер на продолжающиеся антироссийские действия официального Токио, увязываемые со спецоперацией.
Помимо Китамуры, в перечень попавших под ограничение граждан попали журналисты газеты «Никкэй», профессора университета Хитоцубаси, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Напомним, в сентябре Япония объявила о введении санкций в отношении 52 российских организаций и 10 физических лиц, а также трёх компаний из Белоруссии, объясняя это «ситуацией на Украине».