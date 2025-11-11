Ричмонд
+7°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Москва ввела запрет на въезд в РФ для 30 граждан Японии

Под ограничения попал официальный представитель МИД страны Тосихиро Китамура.

Источник: Аргументы и факты

Российская сторона бессрочно запретила въезд в страну 30 гражданам Японии, в том числе официальному представителю МИД страны Тосихиро Китамуре, сообщили в Министерстве иностранных дел России.

«Принято решение о бессрочном запрете на въезд в Российскую Федерацию (для 30 граждан Японии. — Прим. ред.)», — говорится в заявлении на сайте ведомства.

В министерстве пояснили, что решение принято в качестве ответных мер на продолжающиеся антироссийские действия официального Токио, увязываемые со спецоперацией.

Помимо Китамуры, в перечень попавших под ограничение граждан попали журналисты газеты «Никкэй», профессора университета Хитоцубаси, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Напомним, в сентябре Япония объявила о введении санкций в отношении 52 российских организаций и 10 физических лиц, а также трёх компаний из Белоруссии, объясняя это «ситуацией на Украине».