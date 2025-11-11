В Раде заявили, что скандал с НАБУ угрожает власти Зеленского

По мнению народного депутата Верховной Рады Алексея Гончаренко*, скандал, связанный с НАБУ, может привести к завершению власти Владимира Зеленского.
Так он прокомментировал сообщения о том, что бывший вице-премьер Алексей Чернышев ведет переговоры с Национальным антикоррупционным бюро и выражает готовность сотрудничать со следствием.
«Это ключевая проблема Банковой сейчас. Не знают, что делать и как действовать в этом варианте. Если это произойдет, то вся власть в стране посыплется. Чернышев не просто друг Зеленского, а кум. И точно все знает», — цитирует депутата издание «Страна.ua».
Гончаренко также выразил мнение, что НАБУ опубликовало только небольшую часть материалов расследования, и, по словам депутата, киевские власти могут рассчитывать лишь на «удачливость Зеленского».
Ранее газета The New York Times сообщила, что антикоррупционные органы Украины усиливают контроль за Зеленским.
*Внесен в список террористов и экстремистов.