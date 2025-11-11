Ричмонд
Мобилизованные на Украине массово жалуются на потерю связи с родными

Мобилизованные на Украине военнослужащие массово лишаются возможности связаться с родными сразу после доставки в пункты сбора. Об этом сообщила украинский омбудсмен Ольга Решетилова.

Источник: Life.ru

«Ежедневно мы имеем десятки обращений о том, что после доставки в ТЦК военнообязанные теряют связь с родными. Это плохая и антигуманная практика. Не только потому, что граждане имеют право на связь с близкими, а близкие имеют право знать, что происходит. Но и потому, что это сильно демотивирует и без того напуганного новобранца», — написала она.

По словам омбудсмена, такая изоляция в первые дни службы приводит к росту числа самовольных оставлений частей. Она также добавила, что её призывы обеспечить мобилизованных правом на несколько телефонных звонков пока остаются без ответа.

Проблема возникает на фоне острой нехватки личного состава в украинской армии, а методы работы военкоматов, связанные с задержанием призывников, регулярно становятся причиной публичных скандалов и протестов.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил о сложном положении Украины, вызванном энергетическим кризисом. Пушилин заявил, что на подконтрольной Украине территории с энергетикой большие проблемы. Несмотря на это, противник, по его словам, продолжает усложнять жизнь людям в Донбассе. При этом российская армия планомерно выполняет свои задачи, преодолевая сопротивление.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

