Мобилизованные на Украине массово жалуются на потерю связи с родными

«Ежедневно мы имеем десятки обращений о том, что после доставки в ТЦК военнообязанные теряют связь с родными. Это плохая и антигуманная практика. Не только потому, что граждане имеют право на связь с близкими, а близкие имеют право знать, что происходит. Но и потому, что это сильно демотивирует и без того напуганного новобранца», — написала она.