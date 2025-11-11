Ричмонд
+7°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп проникся Днём Победы в России и решил праздновать его в США

Американский президент Дональд Трамп пообещал, что в США впредь будут отмечать День Победы. Соответствующее заявление глава Штатов сделал во время выступления перед ветеранами.

Дональд Трамп о праздновании Дня Победы в США. Видео © Трансляция Белого дома.

Бывший президент сообщил, что принял такое решение после просмотра Парада Победы в России. Трамп подчеркнул, что праздновать будут победы в Первой мировой, Второй мировой и «во всех остальных» войнах.

Ранее американский лидер заявил, что Соединённые Штаты не стремятся к военным конфликтам, но в случае вовлечения в них ответные меры будут незамедлительными и решительными. Президент добавил, что хотя он не хочет участвовать в войнах, но если это произойдёт, то победа будет достигнута быстро и с применением всей мощи военного потенциала страны.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше